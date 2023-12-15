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Режим ЧС объявили в Жамбылской области

Режим ЧС объявили в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области объявлен ЧС природного характера местного масштаба из-за ухудшения погоды. Порывы ветра в регионе достигают 45 метров в секунду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В ночь на 15 декабря в Жамбылской области ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера: в регионе плохая видимость на дорогах из-за низовой метели, а также резкое понижение температуры. В настоящее время порывы ветра достигают 45 м/c.

"По состоянию на 23.00 часов 14 декабря спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 1279 человек, которые размещены в 6 пунктах обогрева в Кордайском районе (село Кайнар-1, село Алга-1, село Кордай-3, село Кенен-1)". Пресс-служба акимата Жамбылской области

На трассах региона остаются автомобили, их точное количество не известно.

Сильный ветер и мокрый снег стали причиной обрывов линий электропередач в Шуском районе, здесь от непогоды повалило столбы-опоры.

"По причине ЧС на участке "Шу Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах четырех районов области". Пресс-служба акимата региона


Согласно прогнозу РГП "Казгидромет" в ближайшие дни сохранятся погодные условия с усилением ветра до 30 м/c.

Для обращений граждан открыта "горячая линия" для связи: 8 7262 513575, 51 41 67.

Ранее стало известно, что несколько сотен многоквартирных домов в Алматы остались без отопления. Оказалось, что на период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей.

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Мария Мельникова
Жамбылская область
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