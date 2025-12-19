В Алматы ежегодно планируется проводить не менее 40 масштабных культурно-массовых мероприятий

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Алматы Дархан Сатыбалды.

Глава города подчеркнул, что культура – это не только важный социальный элемент городской среды, но и значимая ценность, повышающая инвестиционную привлекательность мегаполиса.

По его информации, до 2028 года в Алматы планируется реконструкция Казахского государственного цирка, Алматинского зоопарка, Государственного академического театра для детей и юношества имени Н. Сац, а также здания Союза писателей Казахстана.

"Ежегодно в городе будет проводиться не менее 40 крупных культурно-массовых мероприятий, направленных на широкое вовлечение жителей в культурную жизнь и формирование современного культурного пространства", – отметил Дархан Сатыбалды.

Также, по словам акима, для популяризации здорового образа жизни в Алматы продолжится модернизация спортивной инфраструктуры. До 2027 года запланирована реконструкция высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Одним из ключевых проектов станет строительство нового стадиона на 45 тысяч зрителей, соответствующего требованиям UEFA. Завершение строительства объекта намечено на 2027 год.

Фото: акимат города Алматы



