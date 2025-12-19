#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Общество

В Алматы ежегодно планируется проводить не менее 40 масштабных культурно-массовых мероприятий

Массовое мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:45 Фото: акимат города Алматы
Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Алматы Дархан Сатыбалды.

Глава города подчеркнул, что культура – это не только важный социальный элемент городской среды, но и значимая ценность, повышающая инвестиционную привлекательность мегаполиса.

По его информации, до 2028 года в Алматы планируется реконструкция Казахского государственного цирка, Алматинского зоопарка, Государственного академического театра для детей и юношества имени Н. Сац, а также здания Союза писателей Казахстана.

"Ежегодно в городе будет проводиться не менее 40 крупных культурно-массовых мероприятий, направленных на широкое вовлечение жителей в культурную жизнь и формирование современного культурного пространства", – отметил Дархан Сатыбалды.

Также, по словам акима, для популяризации здорового образа жизни в Алматы продолжится модернизация спортивной инфраструктуры. До 2027 года запланирована реконструкция высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Одним из ключевых проектов станет строительство нового стадиона на 45 тысяч зрителей, соответствующего требованиям UEFA. Завершение строительства объекта намечено на 2027 год.

Фото: акимат города Алматы


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Шымкенте обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, запущены новые производства
13:11, 11 декабря 2025
В Шымкенте обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, запущены новые производства
Аким Алматы сообщил о развитии социальной инфраструктуры и расширении возможностей для молодежи
16:03, 18 декабря 2025
Аким Алматы сообщил о развитии социальной инфраструктуры и расширении возможностей для молодежи
В Шымкенте реализуются проекты на 900 млрд тенге
13:22, 11 декабря 2025
В Шымкенте реализуются проекты на 900 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: