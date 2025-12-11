#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Экономика и бизнес

В Шымкенте обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, запущены новые производства

Обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:11 Фото: акимат города Шымкент
Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.

Обрабатывающая промышленность города Шымкента за 10 месяцев текущего года показала рост 16,5%, став основным драйвером экономики мегаполиса. За последние три года в сфере промышленности было запущено 40 проектов общей стоимостью 150 млрд тенге, создано более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Фото: акимат города Шымкент

"Развитие обрабатывающей промышленности – это опора долгосрочного развития Шымкента. Открытие новых производств не только диверсифицирует экономику города, но и создает стабильные рабочие места. Каждый из крупных проектов, запущенных в этом году, повышает индустриальный потенциал региона", – отметил Г. Сыздыкбеков.

Фото: акимат города Шымкент

В связи с этим аким города остановился на ряде крупных проектов. Например, одним из масштабных проектов является завод по производству алюминиевых банок компании "QazAlpack". Для запуска производства компания инвестировала 30 млрд тенге. Годовая мощность завода составляет 2,2 млрд единиц, на предприятии создано 112 постоянных рабочих мест.

Фото: акимат города Шымкент

В свою очередь завод автоклавного газобетона компании "Sauran Bricks" построен за 7,8 млрд тенге. Здесь ежегодно производится 300 тысяч кубических метров автоклавного бетона. На этом заводе также создано около 100 рабочих мест.

Фото: акимат города Шымкент

Айсулу Омарова
