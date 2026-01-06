В Алматы внедряют цифровые системы мониторинга для повышения надежности инженерных сетей

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с работой диспетчерских служб предприятий водоснабжения, теплоснабжения и электроэнергетики, а также с внедрением цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в управлении инженерной инфраструктурой города.

Знакомство с цифровыми решениями началось с диспетчерской службы ГКП "Алматы Су". Акиму доложили о работе централизованной системы управления, обеспечивающей онлайн-мониторинг состояния водопроводных и канализационных сетей, контроль давления и оперативную координацию аварийных бригад. Все ключевые процессы объединены в едином цифровом контуре, что позволяет своевременно выявлять риски и принимать решения на основе фактических данных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Следующим объектом стала диспетчерская служба ТОО "Алматинские тепловые сети". Здесь представлена система централизованного управления теплоснабжением города, которая в режиме реального времени отслеживает параметры работы сетей, анализирует нагрузку и позволяет оперативно локализовывать проблемные участки. Использование цифровых платформ создает основу для более точного и прогнозируемого управления теплоснабжением.

Отдельное внимание в ходе визита было уделено пункту централизованного наблюдения АО "Алматинские электрические станции". Здесь внедрена модернизированная система видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта. На производственных объектах установлено более 1,5 тыс. видеокамер, которые используются для контроля соблюдения техники безопасности, охраны труда, противопожарных требований и трудовой дисциплины.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Применение видеоаналитики позволяет автоматически выявлять нарушения, снижать влияние человеческого фактора и обеспечивать оперативное реагирование через пункт централизованного наблюдения. По информации предприятия, за период с июня по август 2025 года количество нарушений на производстве сократилось почти на 66%, что подтверждает практическую эффективность внедренных цифровых решений.

Дополнительно на ряде объектов внедрены автоматизированные системы учета, направленные на повышение прозрачности процессов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Подводя итоги, аким отметил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в системе жизнеобеспечения города должны быть ориентированы на конкретный результат – повышение безопасности, надежности и устойчивости ключевых инженерных объектов. Работа в этом направлении будет продолжена с последующим масштабированием успешных решений.