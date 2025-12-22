По примеру Сеула, Токио и Парижа: двухуровневую дорогу хотят построить в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, как будут решаться проблемы пробок в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что в столицах других государств не первый год действуют многоуровневые дороги.

"Одним из необходимых решений является строительство многоуровневых скоростных транзитных дорог. Приступаем к проектированию двухуровневой дороги по Кабанбай батыра с продолжением по пр. Республики до Богенбай батыра, протяженностью 12,4 км. Строительство начнем в 2027 году. В растущем городе иного пути борьбы с заторами на дорогах нет", – заявил аким.

По его словам, подобные скоростные коридоры успешно реализованы в таких мегаполисах, как Сеул, Москва, Токио, Пекин, Бангкок, Париж.

"Ожидаем, что двухуровневая дорога снизит заторы на 30-40%, сохранив исторический облик правого берега", – добавил Касымбек.

Позднее, отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что дорога будет пролегать от Кабанбай батыра до Косшы. Не исключает аким и возможность строительства трех и более уровневых дорог.

В планах также расширить систему Bus Lаne – сегодня она уже охватывает 140 км, в следующем году планируется добавить еще 30 км.

Ранее Женис Касымбек высказался о запуске легкорельсового транспорта (LRT).