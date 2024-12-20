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Общество

Аким Астаны рассказал, как планируют избавить город от пробок

Когда решится проблема с пробками в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:28 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 20 декабря 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, как планируется разгрузить город от постоянных пробок, передает корреспондент Zakon.kz.

В основном, по словам градоначальника, пробки формируются на направлениях движения с одного берега на другой, особенно в районах мостов.

"На данный момент в городе функционирует девять мостов. Поэтому в первую очередь необходимо увеличивать количество мостов, которые будут соединять два берега реки. Сейчас такие проекты находятся на стадии разработки. За последние 3-4 года были введены в эксплуатацию мосты Ұлы Дала и Тәуелсіздік, что значительно снизило нагрузку на проспекты Мәңгілік Ел и Тұран. Также в прошлом году была завершена улица Чингиза Айтматова до Ұлы Дала", – сообщил Женис Касымбек.

Он отметил, что работа по улучшению инфраструктуры продолжится: будут увеличиваться и расширяться существующие дороги, расти количество мостов и общественного транспорта.

"Мы будем создавать максимально комфортную инфраструктуру, чтобы жители города переходили на общественный транспорт. Кроме того, запуск LRT через год будет способствовать разгрузке (дорог. – Прим. ред.)", – сказал Женис Касымбек.

Ранее стало известно, что завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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