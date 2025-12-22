Где и какие парки построят в Астане, рассказал аким

В этом году в Астане было высажено свыше 1,1 млн зеленых насаждений. Эти работы будут продолжены в следующем году. Об этом на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в столице вопросами благоустройства охвачены все районы города.

"В парке "Ататюрк" обновили набережную с применением каменного берега. Это позволило одновременно улучшить внешний вид, обеспечить защиту от размыва и сделать доступ к воде безопасным. В Парке мира и согласия установлены уникальные арт-инсталляции, включая купол монумента "Древо жизни". Завершено благоустройство ул. Мамбетова в едином архитектурном стиле, обновлен сквер перед ТД "Тулпар". Параллельно ведется благоустройство магистральных улиц: Мангилик Ел, Абая, Нажимеденова, Туркестан", – добавил аким.

Астана, по его словам, переходит к безбарьерной среде: формируются удобные и безопасные тротуары и переходы.

"Продолжается реконструкция участка набережной у Триатлон-парка: появляются новые прогулочные маршруты, спортивные зоны, высаживаются крупномерные деревья", – сказал Женис Касымбек.

Аким Астаны также рассказал о ходе реализации нового пешеходного бульвара GreenLine. Его протяженность составит более 3 км – от улицы Толе би до ул. Айтматова. Проект разделен на две очереди. Завершен первый участок – от ул. Анет Баба до ул. Культегин. Здесь высажены крупномерные деревья, создана система прудов. На бульваре обустроены игровые и спортивные площадки, тематические зоны.

"Также в Астане благоустроили ул. Жургенова. Как известно, 2025 год указом президента объявлен Годом рабочих профессий. В районе Сарайшык возведена новая аллея – Аллея рабочих профессий. На территории аллеи оборудованы детский игровой комплекс и тренажеры, высажены деревья, установлена локальная поливочная система. На фасаде дома нарисован мурал, посвященный представителям рабочих профессий, установлены тематические инсталляции", – подчеркнул аким Астаны.

В районе Алматы проведена масштабная реконструкция аллеи "Күйшілер" площадью 25 000 м². Обустроены игровые, тренажерные и воркаут-зоны, установлены лавочки, беседки, выполнено комплексное озеленение, установлены подпорные стены и современная поливочная система, расширено парковочное пространство и др.

"В 2026 году приступим к реализации масштабного проекта – "Аллея Мынжылдык". Его концепция основана на создании 4-километрового линейного парка, свободного от транзита машин и удобного для прогулок, спорта и отдыха. Проект разбит на несколько этапов: первый этап охватит зоны, где уже активно развиваются жилые комплексы; одновременно планируется реализация привокзального парка, который станет важной точкой притяжения у вокзала "Нұрлы жол", – подчеркнул Женис Касымбек.

В перспективе аллея Мынжылдык будет поэтапно развиваться на протяжении нескольких лет, сохраняя общую идею – формирование непрерывного зеленого маршрута с современными общественными пространствами, безбарьерной средой, системой автономного дренажа и озеленением.

"Напротив Ботанического сада, где линейный парк, по Генплану и плану детальной планировки этот участок предполагается у нас под детский сад и поликлинику – другого строительства там не будет – это ул. Туркестан между ул. Орынбор и ниже ул. Улы Дала. Там жилого комплекса не будет. Линейный парк от Ботанического сада до "Абу-Даби Плаза" будет продолжен. Единственное, хочу сказать, и это через общественные слушания прошло, одним из элементов этого парка будет общественная библиотека – никаких ЖК там не будет, это будет библиотека", – резюмировал Женис Касымбек.

Ранее аким Астаны рассказал, сколько школ было построено в столице и насколько снизился дефицит ученических мест.