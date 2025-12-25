Фонд, который открывает двери

Казахстанский фонд Shakhmardan Yessenov Foundation (учредитель – бизнесмен и филантроп Галимжан Есенов) уже 12 лет осуществляет свою миссию – развитие интеллектуального потенциала страны.

Около 2700 прямых и более 38 тысяч косвенных бенефициаров за это время стали участниками различных программ благотворительной организации. Только в 2025 году ее грантополучателями стали 226 молодых талантливых казахстанцев. Как именно фонд помогал студентам и специалистам в личностном и профессиональном развитии?

Самая важная в портфолио Yessenov Foundation – стартовавшая в 2013 году программа научных стажировок в лабораториях мира. Ежегодно победившие в ней 10 студентов бакалавриата или научных сотрудников получают право пройти стажировку в одной из лучших лабораторий, которую выбирают сами. Фонду важно, чтобы научная лаборатория была солидной, занималась исследованиями, соотносящимися с тематикой исследований победителя программы, имела в составе профессоров с мировыми именами и авторитетных научных сотрудников. Выигранные гранты оплачивают визу, перелет в оба конца и пребывание, включая питание и проживание в стране.

"Большая часть наших студентов после такой стажировки имеет и опыт, и научные статьи, и реноме. Поэтому их с удовольствием принимают на программы магистратуры и докторантуры – часто бесплатно", – пояснила операционный директор Yessenov Foundation Ирина Грищенко.

Благополучатели программы специализируются в таких областях, как бионауки, химия, физика, математика, IT, медицина, робототехника и другие. За 12 лет в нее подали заявки более 1700 казахстанских учащихся, более 130 из них прошли научные стажировки в США и Корее, Швейцарии и Японии, Малайзии и Франции, Китае и Канаде, других странах.

24-летний Наиль Бейсекенов, выпускник ВКТУ им. Серикбаева, окончил магистратуру в Niigata University в Японии, победил в программе фонда и прошел этим летом стажировку в Austin Peay University в CША:

"Я специализируюсь на экологии и природоохранной биологии. В процессе стажировки я разработал онлайн-портал на платформе Google Earth для анализа экологического состояния целого штата. Позже идея переросла в глобальную систему мониторинга климатических изменений, а результаты опубликованы в журнале Remote Sensing".

Сейчас Наиль продолжает академическую карьеру в докторантуре в Texas A&M University. Он работает в рамках экологического проекта, финансируемого NASA.

Не меньший интерес вызывает у студентов казахстанских вузов и стипендиальная программа – стипендия Шахмардана Есенова, видного казахстанского геолога, ученого, государственного деятеля, открывшего множество месторождений полезных ископаемых и отстоявшего Мангышлак в составе Казахстана. Только на последний конкурс пришло более 500 заявок со всей страны. Всего за годы существования фонда его стипендиатами стали 196 молодых казахстанцев.

"Через дружественно относящийся к участникам конкурс с помощью нашего психолога-тренера мы отбираем молодых людей, которые имеют не только академические успехи, но и четкие намерения продолжать свое личностное и профессиональное развитие", – пояснила менеджер программы Айгерим Султан.

Каждый год программа награждает 20 лучших студентов страны, выплачивая им в течение года стипендию Шахмардана Есенова.

19-летняя София Смирнова из Уральска выиграла стипендию этой весной.

"Я обучаюсь по специальности "Электроснабжение" в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир хана. Подала заявку, потому что конкурс на стипендию Есенова – очень крутой опыт. Стипендия мне поможет реализовать дальнейшие планы: мне нужно откладывать деньги на магистратуру в Китае, куда я планирую поступать", – делится планами стипендиатка.

Среди других итогов деятельности фонда за год – успехи 161 студента программы английского языка для региональных вузов в ВКТУ им. Серикбаева. С 2013 года – года основания Yessenov Foundation – двухгодичная программа прошла еще в четырех университетах в Актау, Кызылорде, Караганде и Петропавловске. Свой уровень английского в ее рамках смогли повысить 1506 студентов и преподавателей. Помогают им в этом опытные сертифицированные учителя, в последние годы это Энтони Дюррант и Кортни Бейли.

В рамках летней школы для аналитиков данных Yessenov Data Lab (YDL) 15 студентов – восемь из них девушки – прошли глубокое интенсивное обучение онлайн и офлайн в Алматы. В этом году в ней преподавали авторитетные в этой области специалисты Казахстана и мира – доктор информатики Тимур Бакибаев и инженер-исследователь Google Deepmind Никита Саксена, доктор математики Куаныш Абешев и старший инженер лондонского офиса Meta Владислав Ющенко. За время существования программы слушателями этой школы стало 111 казахстанцев.

Даурен Касенгалиев, выпускник магистратуры ЕНУ им. Гумилева, который сейчас обучается в Университете Генуи в Италии, так высказался о своем опыте в YDL:

"Я в полном восторге. Программа оказалась гораздо интереснее и глубже, чем я ожидал. Я получил прекрасную систему координат Data Science, с помощью которой теперь понимаю, куда мне двигаться дальше".

10 казахстанцев победили в проведенном осенью конкурсе Yessenov Launch Pad. Все они получили гранты на дополнительное образование, связанное с развитием мягких или жестких навыков.

В этом же году фонд открыл учебную аудиторию Шахмардана Есенова, совмещающую передовое техническое оснащение с актуальными стандартами дизайна и эргономики. Произошло это в Satbayev University – альма-матер выдающегося геолога и организатора науки. А учредитель фонда Галимжан Есенов объявил, что в 2027 году к столетию видного казахстанского ученого в Актау будет открыт его памятник, вокруг которого будет создано общественное пространство. Это еще один проект фонда.

Благотворительная организация уже не первый год поддерживает казахстанскую команду школьников на Международной олимпиаде по наукам о Земле – IESO. В этом году она проходила в китайском Цзинине. Наша команда привезла из КНР семь медалей, в том числе "золото".

"Подводя итоги 2025 года, мы рады сообщить, что смогли помочь развиваться, исследовать, становиться профессиональнее еще 226 одаренным и амбициозным казахстанцам. Так как мы на постоянной связи с нашими победителями уже многие годы, следим за их успехами, могу уверенно сказать, что для многих из них мы стали фондом, который действительно открыл им двери в большую науку, в профессию", – сообщила исполнительный директор Shakhmardan Yessenov Foundation Айганым Малишева.