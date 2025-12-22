#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Как меняется журналистика: в Казахстане прошли тренинги по цифровым навыкам для СМИ

Цифровые технологии, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:04 Фото: пресс-служба Кселл
В Казахстане завершилась серия тренингов для журналистов, посвященных применению современных технологий в медиасфере. В течение двух месяцев мероприятия прошли в Шымкенте, Актау и Алматы, объединив более 50 представителей СМИ из девяти регионов страны.

Программа тренингов была направлена на развитие практических навыков, включая адаптацию контента под различные платформы, фактчекинг, анализ данных и использование цифровых инструментов в редакционной работе. Особое внимание уделялось мультимедийному контенту, медиаэтике, а также внедрению инструментов искусственного интеллекта и работе с социальными сетями.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и АО "Кселл". По словам руководителя отдела корпоративных связей АО "Кселл" Байрама Азизова, инициатива демонстрирует эффективность партнерства государства и бизнеса в развитии медиасреды.

Фото: пресс-служба Кселл

Ключевой акцент был сделан на практической части тренингов – выполнении заданий, разборе кейсов и защите проектов. В числе спикеров выступили представители АО "Кселл" и компании Ericsson, представившие актуальные тенденции развития телекоммуникационного сектора и роль СМИ в освещении цифровых трансформаций.

Фото: пресс-служба Кселл

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Zakon.kz стал победителем премии "Выбор года №1 в Казахстане"
17:36, Сегодня
Zakon.kz стал победителем премии "Выбор года №1 в Казахстане"
В Алматы наградили работников СМИ
06:28, 27 июня 2025
В Алматы наградили работников СМИ
В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов
16:41, 16 августа 2024
В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: