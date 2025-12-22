Как меняется журналистика: в Казахстане прошли тренинги по цифровым навыкам для СМИ

В Казахстане завершилась серия тренингов для журналистов, посвященных применению современных технологий в медиасфере. В течение двух месяцев мероприятия прошли в Шымкенте, Актау и Алматы, объединив более 50 представителей СМИ из девяти регионов страны.

Программа тренингов была направлена на развитие практических навыков, включая адаптацию контента под различные платформы, фактчекинг, анализ данных и использование цифровых инструментов в редакционной работе. Особое внимание уделялось мультимедийному контенту, медиаэтике, а также внедрению инструментов искусственного интеллекта и работе с социальными сетями.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и АО "Кселл". По словам руководителя отдела корпоративных связей АО "Кселл" Байрама Азизова, инициатива демонстрирует эффективность партнерства государства и бизнеса в развитии медиасреды.

Фото: пресс-служба Кселл

Ключевой акцент был сделан на практической части тренингов – выполнении заданий, разборе кейсов и защите проектов. В числе спикеров выступили представители АО "Кселл" и компании Ericsson, представившие актуальные тенденции развития телекоммуникационного сектора и роль СМИ в освещении цифровых трансформаций.