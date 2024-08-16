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В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов

В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:41 Фото: пресс-центр ВКО
Накануне традиционного мероприятия в Восточно-Казахстанской области прошли панельные сессии, посвященные в первую очередь применению цифровых инструментов и технологий в образовательных процессах, сообщает Zakon.kz.

Также состоялась встреча педагогов организаций ТиПО, где были рассмотрены основные тенденции по созданию эффективного процесса обучения. К слову, в системе ТиПО функционирует 38 колледжей, в том числе 23 государственных, 15 частных, которые ведут подготовку кадров по 101 специальности.

В колледжах обучается 18,2 тысячи студентов, из них за счет госзаказа более 14 тысяч человек (77,2%). В новом учебном году государственный заказ на бесплатное обучение студентов составил 6630 мест (увеличен на 12%), из них 905 мест направлено на целевую подготовку кадров по заявкам работодателей.

В ходе августовского совещания первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов отметил, что в Восточном Казахстане работает очень сильный педагогический состав, и это подтверждается количеством наград, которые школьники области завоевывают на различных интеллектуальных соревнованиях.

В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:41

Фото: пресс-центр ВКО

В прошлом учебном году юные восточноказахстанцы получили 133 медали, 32 из которых – золотые. Сегодня педагоги активно внедряют в образовательный процесс цифровые методики и искусственный интеллект, этим опытом они поделятся с коллегами из других регионов 21 августа на большом республиканском мероприятии.

Как рассказала в своем докладе руководитель областного управления образования Инесса Чернышева, для сокращения очередности до конца текущего года планируется открыть еще 1593 новых места в дошкольных учреждениях, уже открыто 380.

"В новом учебном году первый звонок для 98 тысяч учащихся прозвенит в 343 школах, из них впервые за парту сядут 9670 первоклассников. Наряду с государственными функционируют 5 частных школ с контингентом 1015 детей. На сегодняшний день мы видим положительную динамику качества знаний учащихся школ по области. По итогам учебного года качество знаний учащихся составило 67,1%, что выше на 0,4% по сравнению с прошлым годом (66,7%). К работе приступят 12 тысяч учителей общеобразовательных школ. На 14 августа 2614 педагогов в установленные сроки прошли курсовую подготовку, 606 из них повысили свои квалификационные категории".Инесса Чернышева
В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:41

Фото: пресс-центр ВКО

В современном учебном процессе важную роль играют не только педагоги, но и оборудованные кабинеты новой модификации. В 2024 году запланировано приобретение 45 предметных кабинетов на сумму 549,3 млн. тенге, из них уже поставлен 21 кабинет (физики-5, биологии-6, химии-3, робототехники- 3, stem-4). До 1 сентября ожидается поставка 12 кабинетов, до конца года – еще 12.

Данные кабинеты поставляются в первую очередь школам, где имеется потребность в кабинетах, и школам, которые из-за несоответствия материально-технической базы не прошли процедуры государственной аттестации. По области все 343 (100%) школы подключены к интернету.

Как рассказала Инесса Чернышева, в летний период произошло долгожданное событие – в областном центре открыта еще одна ПМПК (всего 4), ее открытие позволит нам решить вопрос очередности на обследование детей. В сравнении с прошлым годом в ПМПК города уже обследовано на 50% больше детей.

В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:41

Фото: пресс-центр ВКО

До конца текущего года доля детей, охваченных коррекционными услугами, составит 97% (10902 ребенка) за счет открытия кабинетов психолого-педагогической коррекции в Катон-Карагайском, Тарбагатайском районах и районе Самар и за счет расширения и увеличения проектной мощности действующего КППК Усть-Каменогорска.

Живой интерес вызывает проект "Гостевая семья", который реализуется в области уже два года и стал ярким примером того, как в легкой, доступной и понятной форме можно обучать детей казахскому и русскому языкам. И здесь именно учителя стали важным звеном, поскольку они принимали в свои семьи детей и организовывали им самые запоминающиеся каникулы.

В Восточно-Казахстанской области прошло августовское совещание педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:41

Фото: пресс-центр ВКО

Нурымбет Сактаганов пожелал всем педагогам успехов в новом учебном году, новых креативных решений и благополучия.

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