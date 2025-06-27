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Общество

В Алматы наградили работников СМИ

Награждение журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 06:28 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В преддверии профессионального праздника работников СМИ в Доме Дружбы города Алматы прошла торжественная церемония в честь журналистов и специалистов медиасферы, внесших вклад в развитие информационной отрасли, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации РК, в мероприятии принял участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков, который вручил государственные награды от имени главы государства.

В своем выступлении он особо подчеркнул важную роль и значение средств массовой информации в жизни общества, пожелав представителям отрасли творческих достижений и благополучия.

Среди награжденных – опытные профессионалы, многие годы плодотворно работающие в печатной, теле-радио и интернет-журналистике.

Работникам отрасли были вручены орден "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін", "Еңбек ардагері", а также нагрудные знаки "Ақпарат саланың үздігі".

Ранее 24 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации. Позднее в Казнете стало активно распространяться милое видео с награждения, прошедшего в Акорде.

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Аксинья Титова
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