В Алматы наградили работников СМИ

В преддверии профессионального праздника работников СМИ в Доме Дружбы города Алматы прошла торжественная церемония в честь журналистов и специалистов медиасферы, внесших вклад в развитие информационной отрасли, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации РК, в мероприятии принял участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков, который вручил государственные награды от имени главы государства.

В своем выступлении он особо подчеркнул важную роль и значение средств массовой информации в жизни общества, пожелав представителям отрасли творческих достижений и благополучия.

Среди награжденных – опытные профессионалы, многие годы плодотворно работающие в печатной, теле-радио и интернет-журналистике.

Работникам отрасли были вручены орден "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін", "Еңбек ардагері", а также нагрудные знаки "Ақпарат саланың үздігі".

Ранее 24 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации. Позднее в Казнете стало активно распространяться милое видео с награждения, прошедшего в Акорде.