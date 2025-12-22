Золотое кольцо на бижутерию подменила хитрая покупательница в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске покупательница обхитрила продавца ювелирного бутика: придя с бижутерией, ушла с "бесплатным" золотым кольцом, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz пишет, что хищение произошло в одном из торговых центров. Оказалось, что в ювелирный бутик зашла пара. Невеста стала примерять обручальное кольцо. В это время ее спутник вышел из помещения, а следом за ним ушла и девушка. А после продавцы обнаружили, что золотое кольцо стоимостью свыше 200 тыс. тенге было подменено на бижутерию.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Теперь полиция занимается поиском и задержанием подозреваемых.
