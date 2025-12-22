#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Золотое кольцо на бижутерию подменила хитрая покупательница в Усть-Каменогорске

Золотое кольцо на бижутерию подменила покупательница в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 22:03 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске покупательница обхитрила продавца ювелирного бутика: придя с бижутерией, ушла с "бесплатным" золотым кольцом, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что хищение произошло в одном из торговых центров. Оказалось, что в ювелирный бутик зашла пара. Невеста стала примерять обручальное кольцо. В это время ее спутник вышел из помещения, а следом за ним ушла и девушка. А после продавцы обнаружили, что золотое кольцо стоимостью свыше 200 тыс. тенге было подменено на бижутерию.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Теперь полиция занимается поиском и задержанием подозреваемых.

9 декабря 2025 года в одном из домов Алматы домушник попал на установленную внутри камеру: он забрал сейф, а потом "засветился" с ним в троллейбусе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Турчанка упала в обморок от цены золота в магазине
07:50, 18 декабря 2025
Турчанка упала в обморок от цены золота в магазине
В Усть-Каменогорске ГАЗель провалилась под асфальт
07:22, 04 ноября 2023
В Усть-Каменогорске ГАЗель провалилась под асфальт
Помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска
23:09, 30 ноября 2024
Помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: