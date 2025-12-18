#Казахстан в сравнении
Мир

Турчанка упала в обморок от цены золота в магазине

Золото в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 07:50 Фото: pixabay
В районе Дариджа турецкой провинции Коджаэли покупательница упала в обморок от шока, узнав от продавца ювелирного магазина стоимость одного грамма золота, сообщает Zakon.kz.

Курьезный инцидент вновь привлек внимание к резкому росту цен на золото, пишет Ozgur Kocaeli. В одном из ювелирных магазинов женщина потеряла сознание, узнав стоимость грамма золота.

Позднее она с юмором рассказала о случившемся в социальных сетях, отметив, что упала в обморок после того, как услышала цену. А это 5 920 турецких лир или около 72 тыс. тенге за грамм.

Публикация быстро разошлась в сети и вызвала активное обсуждение.

Пользователи социальных сетей массово отреагировали на новость, выражая недовольство подорожанием драгоценного металла. Со слов комментаторов, от такой цены реально потерять сознание.

"Купить золото стало несбыточной мечтой", – констатировали в комментариях.

На днях золотую свадебную корону за 320 тыс. долларов уронили в пекинском музее.

