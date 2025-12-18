Турчанка упала в обморок от цены золота в магазине

В районе Дариджа турецкой провинции Коджаэли покупательница упала в обморок от шока, узнав от продавца ювелирного магазина стоимость одного грамма золота, сообщает Zakon.kz.

Курьезный инцидент вновь привлек внимание к резкому росту цен на золото, пишет Ozgur Kocaeli. В одном из ювелирных магазинов женщина потеряла сознание, узнав стоимость грамма золота.

Позднее она с юмором рассказала о случившемся в социальных сетях, отметив, что упала в обморок после того, как услышала цену. А это 5 920 турецких лир или около 72 тыс. тенге за грамм.

Публикация быстро разошлась в сети и вызвала активное обсуждение.

في تركية سألت زبونة موظف متجر مجوهرات عن سعر غرام الذهب.. وعندما أخبرها البائع أن السعر وصل إلى 5,920 ليرة أغمي عليها 🤯pic.twitter.com/H4ebo6vTJ3 — Insider Mix (@InsiderMix1) December 16, 2025

Пользователи социальных сетей массово отреагировали на новость, выражая недовольство подорожанием драгоценного металла. Со слов комментаторов, от такой цены реально потерять сознание.

"Купить золото стало несбыточной мечтой", – констатировали в комментариях.

На днях золотую свадебную корону за 320 тыс. долларов уронили в пекинском музее.