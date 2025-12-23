Погода не пощадит: метель и гололед по всему Казахстану 24 декабря
На большей части территории Казахстана в среду, 25 декабря 2025 года, будет сохраняться влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", снег и метель ожидаются в большинстве регионов.
На севере, западе и юго-западе страны пройдут осадки в виде снега и дождя.
Также сказано, что на юге, юго-востоке и востоке Казахстана под влиянием антициклона будет сухая погода без осадков.
По всей республике прогнозируются:
- туманы;
- гололед;
- усиление ветра.
