Погода не пощадит: метель и гололед по всему Казахстану 24 декабря

На большей части территории Казахстана в среду, 25 декабря 2025 года, будет сохраняться влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", снег и метель ожидаются в большинстве регионов.

На севере, западе и юго-западе страны пройдут осадки в виде снега и дождя.

Также сказано, что на юге, юго-востоке и востоке Казахстана под влиянием антициклона будет сухая погода без осадков.

По всей республике прогнозируются:

туманы;

гололед;

усиление ветра.

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 23 декабря объявлено штормовое предупреждение. Читайте об этом тут.