Общество

Погода не пощадит: метель и гололед по всему Казахстану 24 декабря

Фото: Zakon.kz
На большей части территории Казахстана в среду, 25 декабря 2025 года, будет сохраняться влияние северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", снег и метель ожидаются в большинстве регионов.

На севере, западе и юго-западе страны пройдут осадки в виде снега и дождя.

Также сказано, что на юге, юго-востоке и востоке Казахстана под влиянием антициклона будет сухая погода без осадков.

По всей республике прогнозируются:

  • туманы;
  • гололед;
  • усиление ветра.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:24
Астану ждет метель, Алматы – дожди и снег, а Шымкент – тепло до +8°C: прогноз на ближайшие три дня

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 23 декабря объявлено штормовое предупреждение. Читайте об этом тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
