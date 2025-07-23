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Общество

24 июля опасная погода ожидает Казахстан

погода на 24 июля, Казгидромет, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:56 Фото: pexels
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана. Так заявили синоптики РГП "Казгидромет" в своем прогнозе погоды на четверг, 24 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно распространенному релизу, на западе, северо-западе ожидается сильный дождь. В отдельных районах возможно выпадение града.

Только на юге и востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

Температурный фон будет следующий.

  • Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара +38+39°C.
  • В области Жетысу и Алматинской области – сильная жара +35+37°C.
  • В Жамбылской – сильная жара +38°C.
  • В Туркестанской – сильная жара +40+42°C.
  • В Кызылординской области – сильная жара +40+43°C.
  • В области Улытау – сильная жара +35+39°C.
  • В Карагандинской области – сильная жара +35°C.
  • На западе Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской областей – сильная жара +35°C.

В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Улытау, на севере, юге Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской области, на юге, северо-западе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С прогнозом погоды на 24, 25 и 26 июля 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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