Общество

Погода в Казахстане 31 января: метель, дождь и опасный гололед

Фото: pexels
Фронтальные системы, связанные с западным и южным циклонами, принесут снег и метель на большую часть территории Казахстана в субботу, 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", на западе и юге днем ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"В то же время в центральных, восточных и юго-восточных регионах, под влиянием отрога антициклона, сохранится сухая и относительно спокойная погода", – говорится в заявлении метеорологов.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, местами возможны туманы и гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:32
Алматы накроет туман, Шымкент – дожди, Астану – снег: прогноз на первые дни февраля

С прогнозом погоды на эти дни по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
