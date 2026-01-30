Погода в Казахстане 31 января: метель, дождь и опасный гололед
Фото: pexels
Фронтальные системы, связанные с западным и южным циклонами, принесут снег и метель на большую часть территории Казахстана в субботу, 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", на западе и юге днем ожидаются осадки в виде дождя и снега.
"В то же время в центральных, восточных и юго-восточных регионах, под влиянием отрога антициклона, сохранится сухая и относительно спокойная погода", – говорится в заявлении метеорологов.
Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, местами возможны туманы и гололед.
