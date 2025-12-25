Все больше казахстанцев знают свои пенсионные права: результаты социсследования 2025 года

Финансовая грамотность казахстанцев в сфере пенсионного обеспечения продолжает расти: все больше граждан понимают, как устроена пенсионная система и какие возможности она предоставляет.

Это подтверждают результаты ежегодного независимого социологического исследования, проведенного в 2025 году и охватившего жителей всех регионов страны. Целью опроса стало определение уровня финансовой грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения, степени доверия к пенсионной системе и оценки вовлеченности граждан в накопительную модель.

В исследовании участвовали 3000 респондентов: мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности (в 17 областях и трех городах республиканского значения). Большинство респондентов – наемные работники (67,7%), далее следуют самозанятые (27,7%) и безработные (4,6%). Анкета включала 26 вопросов, направленных на оценку базовых и продвинутых знаний о пенсионной системе, а также доверия к пенсионной системе и ЕНПФ.

Базовый уровень финансовой грамотности

Вопросы базового уровня финансовой грамотности направлены на определение знаний об ответственности за пенсионное обеспечение, структуре казахстанской пенсионной системы, видах, размере и источниках формирования выплат из ЕНПФ, функциях Фонда, возрасте выхода на пенсию в Казахстане. Результат опроса респондентов на базовом уровне финансовой грамотности в 2025 году составил 74,2% (в 2024 году – 73,8%).

На вопрос о видах пенсионных выплат 58,3% респондентов верно указали, что в Казахстане их существует два вида – из государственного бюджета (базовая и солидарная пенсии) и выплаты из ЕНПФ за счет накоплений, сформированные из обязательных и добровольных взносов.

Почти половина опрошенных (49,7%) правильно назвали функции ЕНПФ: сбор пенсионных взносов, ведение учета пенсионных накоплений, осуществление пенсионных выплат.

Большинство опрошенных хорошо ориентируются в видах пенсионных взносов: наиболее узнаваемыми стали обязательные пенсионные взносы (ОПВ), о которых осведомлены 90,1% респондентов. 80,4% верно указали размер ОПВ – 10% от дохода. О существовании обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) знают 25%, обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – 21,2%, добровольных пенсионных взносов (ДПВ) – 43,2%.

84,1% респондентов верно назвали официальный пенсионный возраст: 63 года для мужчин и 61 год для женщин в 2025 году. Наиболее информированы наемные работники, чуть меньше – самозанятые и безработные.

Почти все участники (98,6%) знают, как получить информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета: при личном обращении в ЕНПФ, в выписке на почтовый/электронный адрес, в личном кабинете на сайте ЕНПФ, мобильном приложении ЕНПФ, на портале электронного правительства www.egov.kz, в ЦОНе.

Продвинутый уровень финансовой грамотности

Для определения продвинутого уровня финансовой грамотности респондентам были предложены вопросы, требующие расширенных знаний, включая понимание принципов инвестирования пенсионных активов, порядка расчета пенсионных выплат, механизма пенсионного аннуитета, особенностей налогообложения в накопительной пенсионной системе, а также государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. По итогам опроса общий коэффициент продвинутого уровня составил 45,3% (в прошлом году – 45,2%).

В ходе опроса на тему: "Кто инвестирует пенсионные активы?" корректно определили доверительных управляющих 58,2% участников, указав Национальный банк РК (НБРК) и/или управляющих инвестиционным портфелем (УИП). При этом почти треть опрошенных (34,1%) указали в качестве доверительных управляющих НБРК и УИП. 14,3% респондентов отметили только НБРК, 9,8% – лишь УИП.

На вопрос: "Как начисляется инвестиционный доход на пенсионные накопления?" 25,0% опрошенных верно полагают, что размер инвестиционного дохода варьируется в зависимости от рыночной конъюнктуры и стоимости активов.

56,1% респондентов осведомлены, что пенсионные накопления инвестируются в различные финансовые инструменты и приумножаются за счет инвестиционного дохода, из них 10,5% опрошенных регулярно отслеживают результаты инвестирования.

В рамках опроса респондентов по поводу условий изъятия пенсионных накоплений был предложен ряд утверждений о правилах использования пенсионных накоплений, среди которых необходимо было выбрать одно неверное. Это позволило оценить уровень осведомленности населения о том, как работают пенсионные выплаты, условиях их получения. 61,5% опрошенных в качестве "неверного" утверждения выбрали фразу: "Забрать свои пенсионные накопления из ЕНПФ можно в любом возрасте". Это действительно неправильное утверждение, поскольку по законодательству Казахстана пенсионные накопления можно изъять только при наступлении строго определенных условий.

На вопрос "Кто имеет право на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию для приобретения пенсионного аннуитета?" 29,0% ответили верно: такое право имеют вкладчики по достижении 45-летного возраста при достаточности пенсионных накоплений.

На вопрос о налогообложении пенсионных выплат 38,0% опрошенных указали верный ответ: в настоящее время пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН), но с 1 января 2026 года они не будут облагаться ИПН.

На вопрос: "Какие вы знаете гарантии государства по сохранности пенсионных накоплений?" 49,5% опрошенных осведомлены, что государственная гарантия распространяется только на обязательные виды пенсионных взносов.

Уровень доверия к пенсионной системе

Средний уровень доверия к пенсионной системе Казахстана составил 5,92 балла, к ЕНПФ – 6,04 балла. Уровень доверия к пенсионной системе и ЕНПФ сохраняется на умеренно-положительном уровне. Абсолютное большинство граждан занимают нейтрально-позитивную или осторожно-доверительную позицию: не проявляя резкого недоверия, но и не выражая полного доверия пенсионным институтам.

Таким образом, в 2025 году базовый и продвинутый уровни финансовой грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения демонстрируют устойчивый рост по сравнению с двумя предыдущими годами. Большинство граждан Казахстана в 2025 году рассматривают собственные пенсионные накопления в ЕНПФ как главный источник дохода на пенсии. Вовлеченность населения в пенсионную систему существенно повысилась: доля граждан, когда-либо делавших взносы в ЕНПФ, выросла с 42,7% в 2021 году до 78,7% в 2025-м. Этот факт отражает сокращение теневой занятости и рост охвата пенсионными программами

ЕНПФ продолжит развивать цифровые сервисы и осуществлять информационно-разъяснительную работу, обеспечивая население доступной и достоверной информацией. Полный текст отчета по результатам социсследования размещен на сайте ЕНПФ.