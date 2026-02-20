#Референдум-2026
Общество

Где и как казахстанцы смогут посмотреть свои пенсионные отчисления

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 февраля 2025 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали, где и как казахстанцы смогут получить справку о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

На портале электронного правительства eGov.kz и в приложении eGov mobile можно быстро и удобно получить справку o пенсионных отчислениях.

Для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:

  • авторизоваться в приложении;
  • на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";
  • далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";
  • заполните все необходимые пункты;
  • подпишите запрос.

Ранее казахстанцам рассказали, что делать, если им не приходят SMS от 1414.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
