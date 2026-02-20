Где и как казахстанцы смогут посмотреть свои пенсионные отчисления

Сегодня, 20 февраля 2025 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали, где и как казахстанцы смогут получить справку о пенсионных отчислениях, сообщает Zakon.kz.

На портале электронного правительства eGov.kz и в приложении eGov mobile можно быстро и удобно получить справку o пенсионных отчислениях. Для получения справки в приложении eGov mobile необходимо: авторизоваться в приложении;

на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";

далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";

заполните все необходимые пункты;

