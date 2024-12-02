Финансовая грамотность и уровень доверия населения к накопительной пенсионной системе, а также к ЕНПФ растут

Уровень финансовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения и степень доверия к накопительной пенсионной системе, а также к ЕНПФ выросли по сравнению с прошлым годом, как показали итоги социологического исследования, проведенного Центром стратегических исследований.

В процессе исследования применялось анкетирование городского и сельского населения 17 областей Казахстана и трех городов республиканского значения.

Всего опрошено 3 тыс. респондентов: из них 1 465 мужчин, 1 535 женщин. Распределение по социальному статусу выглядит так: наемные работники – 2040 человек (68,00%), самозанятые – 819 (27,29%) и безработные – 141 (4,71%).

Основной блок анкеты исследования сформирован из 25 вопросов, направленных на выявление финансовой грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения, а также определение степени доверия к пенсионной системе Казахстана и ЕНПФ.

Финансовая грамотность в сфере пенсионного обеспечения была проанализирована по двум уровням: базовому и продвинутому.

Базовый уровень

Результат опроса респондентов на данном уровне финансовой грамотности составил 73,8%, что превышает показатель прошлого года (71,5%). Часть вопросов базового уровня финансовой грамотности направлена на определение знаний населения в области основных видов, размеров и источников формирования выплат из ЕНПФ.

При проверке знаний о видах пенсионных выплат, существующих в Казахстане, 1 798 респондентов (59,93%) осведомлены как о государственной базовой пенсионной выплате, гарантированной всем казахстанцам, государственной трудовой (солидарной) пенсии по стажу, так и пенсионных выплатах из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений работника, сформированных из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Вопрос о методах получения сведений о состоянии индивидуального пенсионного счета предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов. В результате опроса 98,2% респондентов (2 946 человек) показали свою осведомленность о том, какими способами можно узнать о состоянии своего пенсионного счета (личное обращение в ЕНПФ, в ЦОН, через портал электронного правительства, дистанционное обращение в мобильном приложении ЕНПФ, личном кабинете на сайте ЕНПФ, по электронному или почтовому адресу).

1 429 человек (47,63%) правильно определяют функцию АО "ЕНПФ", которой является сбор обязательных и добровольных пенсионных взносов вкладчиков, ведение учета пенсионных накоплений, а также осуществление пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений.

На вопрос: "Какие виды пенсионных взносов в ЕНПФ вы знаете?", предполагающий несколько вариантов ответов, 2 391 респондент (79,70%) корректно определил уровень ОПВ в размере 10%. Ставку ОППВ в размере 5% верно определили 174 респондента (5,80%).

О ставке обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) в размере 1,5% в текущем году осведомлены 94 человека (3,13%). Ставка ДПВ определяется вкладчиком самостоятельно, поэтому вопрос о ДПВ не был принят в учет при определении уровня финансовой грамотности респондентов.

На вопрос относительно возраста выхода на пенсию мужчин и женщин большая часть респондентов ответила правильно– 2 512 респондентов, или 83,73% (мужчины в 63 года, женщины в 2023 году– 61 год).

Продвинутый уровень

Для определения уровня более продвинутых знаний в области финансовой грамотности составлено восемь вопросов. При этом отсутствует возможность указать свое мнение и ответы имеют однозначный характер. Общий коэффициент знаний продвинутого уровня осведомленности населения о пенсионной системе составил 45,2% что выше прошлогоднего показателя (41,3%).

1849 респондентов (61,63%) правильно ответили на вопрос: "Кто осуществляет инвестирование пенсионных активов для получения инвестиционного дохода?", указав Национальный банк Республики Казахстан и/или управляющих инвестиционным портфелем по выбору вкладчика.

На вопрос: "Как начисляется инвестиционный доход на пенсионные накопления?" 746 респондентов (24,87%) верно полагают, что размер инвестиционного дохода варьируется в зависимости от начисленного вознаграждения по ценным бумагам, изменения рыночной стоимости ценных бумаг и курсов иностранных валют, при этом есть понимание, что инвестиционный доход может быть как положительный, так и отрицательный в зависимости от ситуации на фондовых рынках.

1629 респондентов (54,30%) либо знают о том, что пенсионные накопления инвестируются в различные финансовые инструменты и приумножаются за счет инвестиционного дохода, либо не только знают, но и регулярно отслеживают полученный инвестиционный доход.

1809 респондентов (60,3%) осведомлены о возможности и условиях получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста (в целях улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения; при условии заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией; при инвалидности I и II групп, если инвалидность установлена бессрочно; при выезде на ПМЖ за пределы Казахстана иностранцам и лицам без гражданства, если иное не предусмотрено казахстанским законодательством и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан).

На вопрос "Кто имеет право на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию для приобретения пенсионного аннуитета?" 858 респондентов (28,60%) ответили правильно: право на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию для приобретения пенсионного аннуитета имеют вкладчики по достижении 45-летного возраста при достаточности пенсионных накоплений.

1131 респондент (37,7%) в рамках опроса в области знаний о налогообложении в накопительной пенсионной системе верно отметил, что пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом.

Знания о государственной гарантии пенсионных накоплений продемонстрировали 1474 респондента (49,13%), выбрав правильный вариант ответа: гарантия государства сохранности пенсионных взносов распространяется только на обязательные виды пенсионных взносов.

Уровень доверия

Как показало исследование, средний показатель уровня доверия населения к пенсионной системе Республики Казахстан сложился на уровне 5,92 балла, что превышает прошлогодний показатель (5,80 балла).

В разрезе областей и городов республиканского значения наибольшее доверие пенсионной системе оказали респонденты Северо-Казахстанской (7,70 балла), Акмолинской (6,75 балла), Карагандинской (6,69 балла) и Западно-Казахстанской (6,59 балла) областей.

Опрос, направленный на определение среднего уровня доверия респондентов к ЕНПФ, показал, что средний уровень доверия к ЕНПФ составляет 6,04 балла, что выше показателя прошлого года (5,80 балла).

В целом, как показало исследование уровня финансовой грамотности населения, большая часть населения имеет базовые знания в сфере пенсионного обеспечения. Принимая во внимание результаты исследования, ЕНПФ продолжит дальнейшую информационно-разъяснительную работу в целях реализации стратегических задач по дальнейшему укреплению доверия населения к ЕНПФ и пенсионной системе в целом. Полный текст отчета по результатам социсследования размещен на сайте ЕНПФ.