Общество

В полиции рассказали о задержании главного редактора КазТАГа

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:03 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы рассказали о задержании 23 декабря главного редактора КазТАГа.

По информации ДП города Алматы, досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации.

"В ходе расследования следственные действия осуществлялись поэтапно в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря главный редактор КазТАГа задержан и водворен в ИВС ДП города Астаны", – говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 10 декабря прокомментировала ситуацию вокруг казахстанских средств массовой информации Orda и КазТАГ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
