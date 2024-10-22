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"Задержание" известного блогера прокомментировали в полиции Алматы

&quot;Задержание&quot; известного блогера прокомментировали в полиции Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:32 Фото: Instagram/asianflashh
22 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о якобы задержании известного блогера Мурата Данияра – автора YouTube-канала "Жұрттың баласы". На это отреагировали в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, к нему приехала полиция, после чего он с адвокатом приехал в РОВД.

"Меня обвиняют в том, что я распространил заведомо ложную информацию перед референдумом", – рассказал Мурат Данияр в Instagram-Stories.

Как уточнили в городском ДП, 7 октября в полицию поступило заявление жителя Алматы по факту распространения заведомо ложной информации.

"Согласно установленным процедурным требованиям, для выяснения обстоятельств участковым инспектором УП Ауэзовского района гражданин Данияр Мурат был приглашен на беседу. После разъяснительной беседы он был отпущен", – заверили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, 12 сентября 2024 года полиция в Алматы задержала казахстанского журналиста Асхата Ниязова. Почему – можете узнать по ссылке.

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