Убийство в Рудном: полиция раскрыла подробности задержания подозреваемых подростков

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области заявили о задержании двоих подростков, подозреваемых в убийстве в Рудном, сообщает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, 23 января 2026 года в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями.

Материал по теме Подростков разыскивают по всему Казахстану: раскрыты подробности убийства в Рудном

Уже 24 января в Кокшетау задержали двух подозреваемых.

"По данному факту расследуется уголовное дело. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями". Пресс-служба ДП Костанайской области

Немного ранее о задержании также поведал аким города Виктор Ионенко. По его словам, данный факт находится на контроле Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области.