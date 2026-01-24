#Казахстан в сравнении
Происшествия

Убийство в Рудном: полиция раскрыла подробности задержания подозреваемых подростков

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 13:12 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области заявили о задержании двоих подростков, подозреваемых в убийстве в Рудном, сообщает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, 23 января 2026 года в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 13:12
Подростков разыскивают по всему Казахстану: раскрыты подробности убийства в Рудном

Уже 24 января в Кокшетау задержали двух подозреваемых.

"По данному факту расследуется уголовное дело. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями".Пресс-служба ДП Костанайской области

Немного ранее о задержании также поведал аким города Виктор Ионенко. По его словам, данный факт находится на контроле Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области.

