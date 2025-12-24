#Казахстан в сравнении
Общество

Снег и метель охватят практически весь Казахстан

человек, снегопад, метель, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:52 Фото: unsplash
На большую часть территории Казахстана в предстоящий четверг, 25 декабря 2025 года, обрушится непогода. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, погода без осадков ожидается только на юго-востоке страны.

"Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы, в связи с чем пройдет снег с метелью. На юго-западе, юге республики ожидаются осадки (дождь, снег)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по Казахстану прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:52
От -25°С до +8°C, осадки и метель: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в предновогодние дни

Ранее синоптики сообщили, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Подробнее о прогнозе на 25-27 декабря 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
16:57, Сегодня
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
От -3 до +15°C, снег, дожди и метель охватят почти весь Казахстан
13:06, 07 ноября 2025
От -3 до +15°C, снег, дожди и метель охватят почти весь Казахстан
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
17:17, 19 декабря 2025
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
