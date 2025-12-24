Снег и метель охватят практически весь Казахстан

На большую часть территории Казахстана в предстоящий четверг, 25 декабря 2025 года, обрушится непогода. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, погода без осадков ожидается только на юго-востоке страны. "Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы, в связи с чем пройдет снег с метелью. На юго-западе, юге республики ожидаются осадки (дождь, снег)". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также сообщается, что по Казахстану прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра. Материал по теме От -25°С до +8°C, осадки и метель: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в предновогодние дни Ранее синоптики сообщили, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Подробнее о прогнозе на 25-27 декабря 2025 года можете узнать здесь.

