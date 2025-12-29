#Казахстан в сравнении
Общество

Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 30 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в предстоящий вторник, 30 декабря 2025 года, ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, с отрогом антициклона погода без осадков сохранится лишь на востоке республики.

"Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе – сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге ночью – сильные осадки, днем – сильный дождь. На севере, западе, в центре ожидается метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:20
В Алматы в ночь на 1 января 2026 года ожидается снег с дождем при температуре +3°C

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год – дождь с переходом в снег и тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
