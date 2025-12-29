Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 30 декабря

В Казахстане в предстоящий вторник, 30 декабря 2025 года, ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, с отрогом антициклона погода без осадков сохранится лишь на востоке республики.

"Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе – сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге ночью – сильные осадки, днем – сильный дождь. На севере, западе, в центре ожидается метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год – дождь с переходом в снег и тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года можете узнать здесь.