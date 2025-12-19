Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по стране на субботу, 20 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации метеорологов, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на всей территории Казахстана.

"Прогнозируется снег с метелью, на севере сильный снег, на западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются туманы, гололед, усиление ветра.

