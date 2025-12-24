Президент Токаев сравнил Астану с Токио: 14 млн жителей и колоссальная чистота

Выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сохранение экологии – вопрос стратегического порядка, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в нашем обществе укореняются принципы высокой экологической культуры и деятельного участия.

"Именно с этой целью мною был инициирован проект "Таза Қазақстан", который получил широкую поддержку по всей стране. Сохранение экологии – вопрос стратегического порядка. Надо сказать, почему я инициировал эту по своей сути идеологическую кампанию "Таза Қазақстан" – потому что экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, в ряде азиатских городов применяются экономически обоснованные подходы к утилизации мусора.

"С мусором надо действительно бороться. В Токио постоянное население – 14 млн. Это немало для такой площади, но колоссальная чистота и порядок. Я сделал даже комплимент во время выступления на саммите, обращаясь к премьер-министру Японии: сила вашего государства – все-таки в людях. Вы прививаете идеи гармонии. Японцы постоянно учатся, умеют вести себя, уважать личное пространство других людей, содержат в чистоте свои помещения, дома, квартиры. И, конечно же, они все время получают знания и готовы делиться этими знаниями с подрастающим поколением". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что такой менталитет нации нам нужно иметь здесь.

"Поэтому я очень сильно надеюсь на цифровизацию и искусственный интеллект. Считаю, что мы должны сильно продвинуться и таким образом стать технологической нацией". Касым-Жомарт Токаев

Президент считает, что нам требуется ускорить формирование современной системы переработки отходов.

"Такие проекты активно прорабатываются в Астане, Алматы и Шымкенте. Они предусматривают утилизацию до полутора тысяч тонн отходов в сутки с одновременным производством электроэнергии. Всего по стране запланирована реализация более 40 проектов по утилизации отходов. Все они должны быть запущены качественно и в срок". Касым-Жомарт Токаев

Важно, по его словам, также обратить внимание на развитие сортировочных мощностей и мусорных полигонов.

"Международный опыт показывает, что откладывание этих вопросов в "долгий ящик" оборачивается серьезными экологическими проблемами и отражается на качестве жизни людей. Поэтому правительству следует принять исчерпывающие меры в этом направлении". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста, "однако существуют и нерешенные проблемы".