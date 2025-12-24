#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:57 Фото: akorda.kz
Сегодня, 24 декабря 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны, сообщает Zakon.kz.

В целом, по словам президента, столица Казахстана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста.

"Однако существуют и нерешенные проблемы. Сегодня мы рассмотрим актуальные вопросы города. По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн кв. м. Это, по словам главы государства, составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии.

"Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов. Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов".Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался о налогах и валовом региональном продукте (ВРП).

"Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма. В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим триллионов тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства оценил позиции Астаны в глобальном рейтинге городов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
