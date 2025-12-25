#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Общество

В Алматы подвели итоги Года рабочих профессий

Итоги Года рабочих профессий, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:08 Фото: акимат города Алматы
Городской форум "ALMATY PROF SKILLS: результаты и перспективы развития" объединил представителей госорганов, бизнеса, образовательных организаций и студентов. Форум стал точкой фиксации новой модели развития профессионального образования мегаполиса.

Сегодня в Алматы функционируют 88 колледжей, в которых обучаются более 86 тыс. студентов. Система технического и профессионального образования мегаполиса демонстрирует устойчивый рост и высокую эффективность: 94,3% выпускников 2025 года (24 434 человека) либо трудоустроены, либо продолжают обучение. Эти показатели напрямую отражают запрос экономики города, которая становится все более сложной и технологичной.

Как отметил заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, профессиональное образование играет ключевую роль в развитии мегаполиса.

"Алматы всегда был и остается центром образования, бизнеса и культуры. Если мы хотим, чтобы экономика города развивалась, то обязаны готовить специалистов, способных отвечать этим вызовам", – подчеркнул Абзал Нукенов.

Фото: акимат города Алматы

По словам заместителя акима города, Год рабочих профессий стал этапом долгосрочной политики.

"Год рабочих профессий – не лозунг, а комплекс системных мер. Со следующего года мы запускаем новый проект – хакатоны между бизнесом и колледжами. Это формат, который принесет пользу и экономике, и студентам, и работодателям", – отметил Абзал Нукенов.

В условиях развития IT, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта город делает ставку на эффективный подход: сохранение устойчивости системы при одновременном внедрении новых профессий и компетенций. Модель – "государство – бизнес – международные партнеры" – уже доказала свою эффективность и стала драйвером экономического развития Алматы.

Системные изменения затронули и формат подготовки кадров. В целях адаптации будущих специалистов к требованиям рынка труда и формирования практических навыков в реальных условиях производства в 52 колледжах по дуальной форме обучения обучаются 22 067 студентов. Заключены договоры о сотрудничестве с 770 предприятиями, а производственная практика организована по 71 специальности, охватывая 43,7% студентов, обучающихся по государственному заказу.

Фото: акимат города Алматы

Международное сотрудничество является важным направлением развития системы профессионального образования Алматы. В 2025 году 132 педагога прошли стажировки в США, Китае и Сингапуре. В рамках академической мобильности 110 студентов из шести колледжей были направлены в Китай, где были заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями провинций Чунцин и Чжэцзян.

В январе 2025 года 16 студентов Алматинского электромеханического колледжа прошли 45-дневную практику в международных производственных и консалтинговых компаниях Германии. Каждый студент получил вознаграждение в размере от 1 млн до 1,2 млн тенге, при этом восемь выпускников получили приглашения на постоянную работу в Германии с сентября 2025 года.

Фото: акимат города Алматы

Одним из главных достижений года стало первое общекомандное место в медальном зачете сборной колледжей Алматы на чемпионате WorldSkills Kazakhstan, что подтвердило высокий уровень подготовки студентов и эффективность наставничества. Студенты Алматинского строительно-технического колледжа, Алматинского колледжа автомобилестроения и индустрии моды, а также колледжа "Әділет" представили Казахстан на чемпионате EuroSkills в Дании, открывая путь к профессиональному признанию за рубежом.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения педагогов и социальных партнеров, внесших значимый вклад в развитие системы ТиПО, а также чествование победителей Республиканского чемпионата WorldSkills. Юные профессионалы получили медали и денежные сертификаты на суммы от 100 000 до 200 000 тенге.

Важной частью мероприятия стала и масштабная ярмарка достижений, где образовательные учреждения представили инновационные программы и новые технические решения в повседневных вопросах.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Алматы пройдет форум "ALMATY PROF SKILLS: результаты и перспективы развития"
15:21, 23 декабря 2025
В Алматы пройдет форум "ALMATY PROF SKILLS: результаты и перспективы развития"
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
14:56, 19 декабря 2025
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
"Таза Қазақстан" в Алматы: как молодежь и горожане объединились и привели город в порядок
14:00, 17 декабря 2025
"Таза Қазақстан" в Алматы: как молодежь и горожане объединились и привели город в порядок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: