В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий

В Восточно-Казахстанской области прошел Форум по итогам Года рабочих профессий, организованный Управлением образования региона, сообщает Zakon.kz.

Площадка объединила колледжи, вузы и ключевые предприятия области – тех, кто сегодня напрямую формирует кадровый потенциал региона.

Главной темой форума стало развитие практико-ориентированного образования и укрепление связки "колледж – предприятие".

Как рассказал аким области Нурымбет Сактаганов, сегодня дуальное обучение реализуется в 27 колледжах области: более пяти тысяч студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику на базе 448 предприятий с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Фото: пресс-центр ВКО

Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе – ТОО "Казцинк", ТОО "Согринская ТЭЦ", АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры", "Промтехмонтаж", опытное хозяйство масличных культур, Объединенная энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая "Казцинк", "Өскемен Водоканал" и Бакырчикское горнодобывающее предприятие.

Фото: пресс-центр ВКО

Отдельное внимание на форуме уделили развитию системы шефства крупного бизнеса над колледжами. За последний год количество предприятий-наставников выросло более чем в шесть раз – с 32 до 203. Среди активных партнеров – "Казцинк", Kaz Minerals Aktogay, Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Ульбинский металлургический завод и другие компании.

В рамках форума состоялась церемония награждения предприятий и колледжей, добившихся высоких результатов в подготовке квалифицированных кадров, развитии дуального обучения и популяризации рабочих профессий. В номинации "Жылдың үздік меценаты", "Лучший меценат года" награду получило ТОО "Казцинк". Компанию отметили за значимый вклад в развитие профессионального образования региона, активное участие в укреплении материально-технической базы колледжей, поддержку чемпионатов WorldSkills, координацию работы Альянса колледжей, экспертную оценку практических навыков студентов и реализацию программ поддержки обучающихся.

Фото: пресс-центр ВКО

Также в рамках Года рабочих профессий за вклад в подготовку кадров и содействие формированию профессиональных навыков студентов в номинации "Үздік әлеуметтік серіктес" были награждены ведущие предприятия и организации Восточно-Казахстанской области. В числе отмеченных – Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль, Согринская теплоэлектроцентраль, Объединенная энергосервисная компания, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО "Промтехмонтаж", VK Development Group, ветеринарный клинико-диагностический центр "ВетЛаб", ресторан казахской кухни Qurt & Wine, кафе "Поляна", строительная компания "СМУ-Шығыс", Восточно-Казахстанская областная филармония, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.

Фото: пресс-центр ВКО

Организаторы форума поблагодарили партнеров за сотрудничество, поддержку молодых специалистов и вклад в развитие рабочих профессий Восточно-Казахстанской области, подчеркнув, что такое взаимодействие бизнеса и системы образования дает реальные результаты и формирует устойчивую кадровую базу региона.

Также глава региона вручил подарки и грамоты победителям и призерам республиканских чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills-2025 и Abilympics-2025 среди студентов с особыми образовательными потребностями.