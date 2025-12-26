#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Серик Аширов 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о мониторинге соблюдения прав педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в отдельных регионах по-прежнему выявляются факты несоблюдения отдельных норм Закона РК "О статусе педагога".

"При этом в целом динамика носит устойчиво положительный характер. За последние 6 лет после принятия закона количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза. Наибольшее число подобных фактов приходилось на первые годы действия закона. Так, в период 2020-2022 годов официально было зарегистрировано 111 нарушений, тогда как за последние три года их количество снизилось до 38", – сказал Аширов.

Основная часть выявленных нарушений связана с привлечением педагогов к видам деятельности, не относящимся к их профессиональным обязанностям.

"Кроме того, зарегистрированы факты оскорбления и посягательства на честь и достоинство педагогов. Также выявлены случаи принуждения учителей к подписке на печатные издания, приобретению концертных билетов или участию в мероприятиях в качестве зрителей", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что более тысячи педагогов вошли в республиканский кадровый резерв.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Более тысячи педагогов вошли в республиканский кадровый резерв
12:29, Сегодня
Более тысячи педагогов вошли в республиканский кадровый резерв
Ученики грубят учителям: в Минпросвещения напомнили родителям об ответственности
15:36, 16 мая 2025
Ученики грубят учителям: в Минпросвещения напомнили родителям об ответственности
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
15:01, 16 мая 2025
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: