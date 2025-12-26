Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Серик Аширов 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о мониторинге соблюдения прав педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в отдельных регионах по-прежнему выявляются факты несоблюдения отдельных норм Закона РК "О статусе педагога".

"При этом в целом динамика носит устойчиво положительный характер. За последние 6 лет после принятия закона количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза. Наибольшее число подобных фактов приходилось на первые годы действия закона. Так, в период 2020-2022 годов официально было зарегистрировано 111 нарушений, тогда как за последние три года их количество снизилось до 38", – сказал Аширов.

Основная часть выявленных нарушений связана с привлечением педагогов к видам деятельности, не относящимся к их профессиональным обязанностям.

"Кроме того, зарегистрированы факты оскорбления и посягательства на честь и достоинство педагогов. Также выявлены случаи принуждения учителей к подписке на печатные издания, приобретению концертных билетов или участию в мероприятиях в качестве зрителей", – добавил спикер.

