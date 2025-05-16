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Общество

Ученики грубят учителям: в Минпросвещения напомнили родителям об ответственности

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:36 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения Майра Мелдебекова на брифинге в СЦК 16 мая 2025 года рассказала, что грозит за грубость детей в адрес педагогов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас многие школьники позволяют себе грубое поведение по отношению к учителям, могут унижать их, хамить. Они поинтересовались, стоит ли в подобных ситуациях наказывать родителей таких учеников.

Майра Мелдебекова напомнила, что в Казахстане уже пять лет реализуется Закон "О статусе педагога", который в первую очередь направлен на защиту прав учителей.

"Если со стороны родителей или учащихся возникают конфликтные ситуации, права педагогов обязательно подлежат защите – все зависит от конкретного случая. Ситуации бывают разные, и каждая из них рассматривается индивидуально: на советах по педагогической этике, родительских собраниях, а также на встречах с участием общественности. Если поведение ученика или родителей подпадает под административное правонарушение, закон предусматривает административную ответственность, включая штрафы для родителей", – заявила она.

31 марта 2025 года сообщалось, что с 2019 года заработная плата учителей поэтапно выросла в два раза. Отмечается, что с сентября 2023 года дополнительно повысились на 30% зарплаты воспитателей дошкольных организаций, а также доплату на 30-35% получили педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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