Более тысячи педагогов вошли в республиканский кадровый резерв

Председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о совершенствовании системы подготовки педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2023 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется проект "1000 лидеров изменений в образовании". Проект, построенный по модели Президентского молодежного кадрового резерва, направлен на подготовку нового поколения управленцев, способных обновлять систему образования и повышать эффективность управления.

"Проект разработан с учетом международного опыта. Педагоги и заместители директоров школ, прошедшие отбор, обучались по трехуровневой программе. Участники, успешно завершившие обучение и включенные в кадровый резерв, получили право назначения на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур. За три года в кадровый резерв вошли 986 специалистов", – сказал Жумашев.

По его словам, в 2023-2024 годах статус резервиста получили 583 педагога, из них 419 человек, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В том числе 41 директор сегодня возглавляет школы проекта "Келешек мектептері". В результате дефицит директоров школ в стране сократился в три раза.

В 2025 году в республиканский кадровый резерв приняты еще 403 педагога.

В августе Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв.