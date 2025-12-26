#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

Более тысячи педагогов вошли в республиканский кадровый резерв

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:29 Фото: Министерство просвещения РК
Председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о совершенствовании системы подготовки педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2023 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется проект "1000 лидеров изменений в образовании". Проект, построенный по модели Президентского молодежного кадрового резерва, направлен на подготовку нового поколения управленцев, способных обновлять систему образования и повышать эффективность управления.

"Проект разработан с учетом международного опыта. Педагоги и заместители директоров школ, прошедшие отбор, обучались по трехуровневой программе. Участники, успешно завершившие обучение и включенные в кадровый резерв, получили право назначения на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур. За три года в кадровый резерв вошли 986 специалистов", – сказал Жумашев.

По его словам, в 2023-2024 годах статус резервиста получили 583 педагога, из них 419 человек, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В том числе 41 директор сегодня возглавляет школы проекта "Келешек мектептері". В результате дефицит директоров школ в стране сократился в три раза.

В 2025 году в республиканский кадровый резерв приняты еще 403 педагога.

В августе Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане
12:53, Сегодня
Факты оскорбления и посягательства на честь педагогов зафиксированы в Казахстане
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
15:01, 16 мая 2025
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
В школах Казахстана изменится один предмет
16:27, 22 сентября 2025
В школах Казахстана изменится один предмет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: