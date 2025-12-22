Лебеди вновь украсили побережье Каспийского моря в Актау
Фото: Instagram/sauleburibai
На минувшей неделе в Актау вернулась стая лебедей, сообщает Zakon.kz.
Видео с птицами на своей странице в Instagram опубликовала 19 декабря Сауле Бурибай. С ее слов, лебеди вернулись на побережье Каспия в Актау после трехлетнего перерыва.
Фото: Instagram/sauleburibai
Белоснежных птиц, ставшие одним из главных символов Актау, заметили на их традиционном месте зимовки – городской набережной в 14-м микрорайоне. Появление лебедей в черте города традиционно становится заметным событием и ассоциируется с зимним периодом.
Недавно орнитологи рассказали, где лечат раненых диких хищных птиц, которых находят в Мангистауской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript