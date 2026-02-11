20 мертвых лебедей на побережье Каспия: эксперты проверяют версии отравления и травм

Жителей Атырау обеспокоила гибель лебедей, которые недавно прилетели в регион и облюбовали побережье Каспия. Специалисты насчитали 20 тушек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, птиц нашли в разных местах. Некоторые могли быть растерзаны собаками, есть особи со сломанными крыльями, которые не могли взлететь.

Как уточняется, экологи и ветеринары выехали на место, где нашли мертвых лебедей, взяли пробы воды, почвы и образцы самих тушек. Проверяется и версия отравления морской водой. Мониторят ситуацию также на озере Караколь и на территории Карагие-Каракольского заповедника.

"Есть такое понятие как естественная смертность. В любой популяции животных и птиц определенный процент особей может погибнуть. Особенно это связано с погодными условиями зимой. Около 90% найденных лебедей – это молодые птицы, прошлогодние птенцы. Они еще не полностью адаптировались к зиме. Взрослые, крупные особи, хорошо подготовленные к зиме, погибают крайне редко". Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Габбас Досатов

Ранее сообщалось, что двух лебедей после реабилитации в Мангистауской области вернули в дикую природу.