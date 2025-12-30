#Казахстан в сравнении
Финансы

Фонд развития промышленности подводит предварительные итоги 2025 года

Подводит предварительные итоги 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 17:00 Фото: ФРП
По предварительным итогам 2025 года Фонд развития промышленности демонстрирует устойчивую положительную динамику по ключевым финансовым и институциональным показателям.

Деятельность Фонда в рамках Закона РК "О промышленной политике" направлена на оказание финансовой поддержки и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан.

Фото: заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева/ФРП

"Вопрос привлечения инвестиций в экономику страны остается одним из ключевых приоритетов, за 2025 год Фондом привлечено порядка 1 трлн тенге. При этом фокус ФРП был направлен на привлечение внебюджетных источников фондирования, включая иностранную валюту. Такая структура привлечения снижает нагрузку на государственные ресурсы. 2025 год стал для Фонда результативным с точки зрения поддержки реального сектора экономики. По предварительным данным, портфель Фонда увеличился в сравнении с прошлым годом более чем на 40%, до 2,7 трлн тенге, активы увеличены до 3,4 трлн тенге. В течение 2025 года введен в эксплуатацию ряд проектов, которые вносят вклад в рост экономики страны", – подчеркнула заместитель председателя правления ФРП Жанар Ибрашева.

Согласно Стратегии развития акционера и Холдинга "Байтерек", актуализирована Стратегия развития Фонда, направленная на повышение эффективности промышленной политики. В целях обеспечения равных условий доступа к финансовым ресурсам и прозрачности государственной поддержки унифицирована ставка вознаграждения на уровне 12,6%. При поддержке Фонда в 2025 году поддержано порядка 300 проектов, поставлено 6546 единиц техники в регионы страны, что оказывает мультипликативный эффект на экономику.

Фонд уделяет внимание развитию социальной направленности при финансировании проектов. Это отмечено агентством Sustainable Fitch, которое повысило совокупный балл с 63 до 66. Агентством Moody’s подтвержден кредитный рейтинг Фонда на уровне "Baa3", что свидетельствует о доверии со стороны международных финансовых институтов и стабильности финансовой модели.

"Дальнейшая деятельность Фонда также будет сфокусирована на последовательном укреплении экономического потенциала страны за счет поддержки обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций на внутреннем и внешнем рынке капитала в целях реализации поставленных задач правительством РК и акционером на среднесрочную перспективу", – отметила Жанар Ибрашева.
Айсулу Омарова
