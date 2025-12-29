#Казахстан в сравнении
Общество

Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы. В связи с этим сегодня, 29 декабря 2025 года, к пассажирам обратились с важной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Причина – новогодние праздники.

"В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников.

"Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год – дождь с переходом в снег и тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
14:09, 24 января 2025
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
Аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам
18:18, 01 августа 2025
Аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
14:25, 31 мая 2024
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
