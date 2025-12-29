Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой

Международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы. В связи с этим сегодня, 29 декабря 2025 года, к пассажирам обратились с важной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Причина – новогодние праздники.

"В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников.

"Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

