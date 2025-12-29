Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы. В связи с этим сегодня, 29 декабря 2025 года, к пассажирам обратились с важной просьбой, сообщает Zakon.kz.
Причина – новогодние праздники.
"В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников.
"Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год – дождь с переходом в снег и тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript