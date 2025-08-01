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Общество

Аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 18:18 Фото: Zakon.kz
В ночь с 1 на 2 августа 2025 года в Казахстане пройдут плановые технические работы на государственных электронных сервисах. В связи с этим 1 августа аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что с 02:00 до 06:00 временно недоступными могут стать ресурсы eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, а также сервис "Цифровые документы".

В связи с этим пассажирам, планирующим поездки в этот период, рекомендуется заранее подготовить оригинал удостоверения личности. Особенно это касается вылетающих из аэропортов – на регистрации и контроле могут возникнуть сложности при отсутствии физического документа.

Ранее с аналогичной информацией обратился аэропорт Астаны. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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