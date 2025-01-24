Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов

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Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 24 января 2025 года, обратился к пассажирам с просьбой. Причина – сбой в работе правительственных сайтов, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие. "Внимание, пассажиры! В связи с временным отсутствием доступа к порталу E-gov просим вас позаботиться о наличии оригинала документа, удостоверяющего личность. Электронные версии документов не будут загружаться". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев В столичной воздушной гавани поблагодарили пассажиров за понимание и понадеялись на их содействие.

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