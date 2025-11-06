#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Общество

Осадки вновь обрушатся на Казахстан

снегопад, снег, растение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 17:33 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую пятницу, 7 ноября 2025 года, вновь ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона погода без осадков ожидается лишь на западе и юге республики.

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, центре, в горных районах юга Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране прогнозируются усиление ветра, метель, туманы и гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 17:33
Синоптики сообщили хорошую новость: зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 ноября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пятница, 13-е: сильный ветер, осадки и метель обрушатся на Казахстан
17:56, 12 декабря 2024
Пятница, 13-е: сильный ветер, осадки и метель обрушатся на Казахстан
Похолодание и осадки обрушатся на Казахстан с 30 октября по 1 ноября
11:22, 29 октября 2025
Похолодание и осадки обрушатся на Казахстан с 30 октября по 1 ноября
Заморозки до -3°С, снегопад и дожди обрушатся на Казахстан 14 октября
17:19, 13 октября 2025
Заморозки до -3°С, снегопад и дожди обрушатся на Казахстан 14 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: