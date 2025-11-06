Осадки вновь обрушатся на Казахстан

В Казахстане в предстоящую пятницу, 7 ноября 2025 года, вновь ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона погода без осадков ожидается лишь на западе и юге республики.

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, центре, в горных районах юга Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране прогнозируются усиление ветра, метель, туманы и гололед.

Материал по теме Синоптики сообщили хорошую новость: зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 ноября 2025 года, можете узнать по ссылке.