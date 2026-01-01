Полицейские на служебных машинах креативно поздравили казахстанцев с Новым годом

31 декабря сотрудники полиции области Абай поздравили казахстанцев необычной новогодней акцией, сообщает Zakon.kz.

Экипажи патрульной службы выстроили служебные автомобили в форме новогодней елки. Световую инсталляцию дополнили включенные проблесковые маячки, благодаря чему композиция получилась яркой и эффектной.

Как отметили в пресс-службе регионального ДП, оригинальное поздравление не осталось незамеченным. Прохожие останавливались, снимали происходящее на видео и делились кадрами в социальных сетях.

"Полиция области Абай поздравляет всех с Новым годом!" – говорится в сообщении.

