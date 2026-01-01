#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Полицейские на служебных машинах креативно поздравили казахстанцев с Новым годом

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
31 декабря сотрудники полиции области Абай поздравили казахстанцев необычной новогодней акцией, сообщает Zakon.kz.

Экипажи патрульной службы выстроили служебные автомобили в форме новогодней елки. Световую инсталляцию дополнили включенные проблесковые маячки, благодаря чему композиция получилась яркой и эффектной.

Как отметили в пресс-службе регионального ДП, оригинальное поздравление не осталось незамеченным. Прохожие останавливались, снимали происходящее на видео и делились кадрами в социальных сетях.

"Полиция области Абай поздравляет всех с Новым годом!" – говорится в сообщении.

Полиция Алматы усилила патрули на улицах города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Посол США креативно поздравил казахстанцев с Днем чая
11:45, 21 мая 2024
Посол США креативно поздравил казахстанцев с Днем чая
Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
00:01, 01 января 2025
Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
С Новым годом поздравил казахстанцев Касым-Жомарт Токаев
23:55, 31 декабря 2025
С Новым годом поздравил казахстанцев Касым-Жомарт Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: