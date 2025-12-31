Полиция Алматы усилила патрули на улицах города

В Алматы усилены меры по обеспечению общественной и дорожной безопасности в предновогодние и праздничные дни. Об этом Zakon.kz сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции (ДП) города полковник полиции Серик Шумаев.

По его словам, в местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции и патрульных экипажей.

"Полиция Алматы перешла на усиленный режим несения службы. Наши сотрудники работают на улицах, в общественных местах, на дорогах для того, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно для жителей и гостей города". Серик Шумаев

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, предупреждению правонарушений в общественных местах, а также безопасности детей и несовершеннолетних в праздничные дни.

"Мы призываем горожан соблюдать правила общественного порядка, не нарушать тишину в жилых дворах, ответственно относиться к безопасности детей и пожилых людей. Каждое ответственное решение – вклад в спокойствие и порядок в нашем городе". Серик Шумаев

Немного ранее акимат Алматы опубликовал телефоны экстренных служб на Новый год.