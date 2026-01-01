Неожиданное влияние видеоигр на мозг раскрыла психолог

По мнению специалиста, компьютерные видеоигры могут усиливать мозговую активность, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, видеоигры способны положительно влиять на работу мозга, включая развитие памяти и концентрации внимания. Она отметила, что отношение к видеоиграм в последние годы стало более позитивным, поскольку исследования показали их способность усиливать мозговую активность, пишет Lenta.Ru.

По словам психолога, компьютерные игры могут способствовать развитию восприятия и способности фиксировать объекты, формированию зрительно-пространственного мышления, а также улучшению внимания, скорости реакции и памяти.

"Геймификация и спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект", – подчеркнула специалист.

При этом собеседница уточнила, что не все игры одинаково полезны: наилучшим "тренажером" когнитивных навыков являются стратегии, так как они требуют планирования и прогнозирования.

Психолог также добавила, что шутеры и экшен-игры благодаря динамике и визуальной насыщенности могут положительно влиять на внимание, память и концентрацию.

В то же время спикер напомнила, что чрезмерное время за компьютером может негативно сказаться на здоровье, в том числе привести к ухудшению зрения, нарушению осанки и другим проблемам.

