Неожиданное влияние видеоигр на мозг раскрыла психолог
Как рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, видеоигры способны положительно влиять на работу мозга, включая развитие памяти и концентрации внимания. Она отметила, что отношение к видеоиграм в последние годы стало более позитивным, поскольку исследования показали их способность усиливать мозговую активность, пишет Lenta.Ru.
По словам психолога, компьютерные игры могут способствовать развитию восприятия и способности фиксировать объекты, формированию зрительно-пространственного мышления, а также улучшению внимания, скорости реакции и памяти.
"Геймификация и спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект", – подчеркнула специалист.
При этом собеседница уточнила, что не все игры одинаково полезны: наилучшим "тренажером" когнитивных навыков являются стратегии, так как они требуют планирования и прогнозирования.
Психолог также добавила, что шутеры и экшен-игры благодаря динамике и визуальной насыщенности могут положительно влиять на внимание, память и концентрацию.
В то же время спикер напомнила, что чрезмерное время за компьютером может негативно сказаться на здоровье, в том числе привести к ухудшению зрения, нарушению осанки и другим проблемам.
