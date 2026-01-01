#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Неожиданное влияние видеоигр на мозг раскрыла психолог

подросток играет, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 11:51 Фото: pixabay
По мнению специалиста, компьютерные видеоигры могут усиливать мозговую активность, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, видеоигры способны положительно влиять на работу мозга, включая развитие памяти и концентрации внимания. Она отметила, что отношение к видеоиграм в последние годы стало более позитивным, поскольку исследования показали их способность усиливать мозговую активность, пишет Lenta.Ru.

По словам психолога, компьютерные игры могут способствовать развитию восприятия и способности фиксировать объекты, формированию зрительно-пространственного мышления, а также улучшению внимания, скорости реакции и памяти.

"Геймификация и спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект", – подчеркнула специалист.

При этом собеседница уточнила, что не все игры одинаково полезны: наилучшим "тренажером" когнитивных навыков являются стратегии, так как они требуют планирования и прогнозирования.

Психолог также добавила, что шутеры и экшен-игры благодаря динамике и визуальной насыщенности могут положительно влиять на внимание, память и концентрацию.

В то же время спикер напомнила, что чрезмерное время за компьютером может негативно сказаться на здоровье, в том числе привести к ухудшению зрения, нарушению осанки и другим проблемам.

В конце декабря 2025 года стало известно, что в страшной аварии на Ferrari погиб создатель видеоигр Call of Duty.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Психолог рассказала, что видеоигры-стрелялки помогают справиться со стрессом
01:05, 03 мая 2023
Психолог рассказала, что видеоигры-стрелялки помогают справиться со стрессом
Вживление нейрочипа в мозг человека: Илон Маск раскрыл подробности
18:18, 20 февраля 2024
Вживление нейрочипа в мозг человека: Илон Маск раскрыл подробности
В Японии узнали, сколько времени можно проводить за видеоиграми без вреда для психики
00:53, 22 августа 2024
В Японии узнали, сколько времени можно проводить за видеоиграми без вреда для психики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: