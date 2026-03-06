#Референдум-2026
Наука и технологии

Об удивительном влиянии беременности на мозг рассказали ученые

Как беременность влияет на мозг, рассказали ученые, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 15:52 Фото: freepik
Беременность меняет структуру мозга женщины. Такое заявление сделали иностранные ученые. По их словам, метаморфозы происходят, когда плод начинает активно развиваться, сообщает Zakon.kz.

Исследователи обнаружили, что в период беременности объем серого вещества в коре головного мозга женщины уменьшается, а после родов частично восстанавливается. Эти изменения называют U-образной траекторией. По наблюдениям ученых, процесс связан с гормональной перестройкой организма. Результаты научного труда напечатали в Nature Communications.

В исследовании участвовали 127 женщин, которые ждали первенца. Им проводили МРТ до беременности, во втором и третьем триместрах, а также через месяц и спустя полгода после родов. Томография показала: к концу беременности объем серого вещества в среднем уменьшался на 5%, а потом постепенно восстанавливался. При этом полностью к исходным показателям не возвращался.

Самые заметные изменения происходили в частях мозга, связанных с эмоциями и мышлением. Экспериментаторы заметили, что метаморфозы взаимосвязаны с колебаниями уровня эстрогенов в период беременности. Это указывает на роль гормонов в перестройке мозга.

Ученые отмечают: изменения не означают ухудшение умственных способностей. Они, напротив, могут помогать адаптации к материнству. Кроме того, у женщин, у которых мозг восстанавливался после родов быстрее, наблюдалась более сильная эмоциональная привязанность к ребенку.

Ранее казахстанцам напомнили, как оформить декрет и пособия, не выходя из дома.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
