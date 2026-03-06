Об удивительном влиянии беременности на мозг рассказали ученые

Беременность меняет структуру мозга женщины. Такое заявление сделали иностранные ученые. По их словам, метаморфозы происходят, когда плод начинает активно развиваться, сообщает Zakon.kz.

Исследователи обнаружили, что в период беременности объем серого вещества в коре головного мозга женщины уменьшается, а после родов частично восстанавливается. Эти изменения называют U-образной траекторией. По наблюдениям ученых, процесс связан с гормональной перестройкой организма. Результаты научного труда напечатали в Nature Communications.

В исследовании участвовали 127 женщин, которые ждали первенца. Им проводили МРТ до беременности, во втором и третьем триместрах, а также через месяц и спустя полгода после родов. Томография показала: к концу беременности объем серого вещества в среднем уменьшался на 5%, а потом постепенно восстанавливался. При этом полностью к исходным показателям не возвращался.

Самые заметные изменения происходили в частях мозга, связанных с эмоциями и мышлением. Экспериментаторы заметили, что метаморфозы взаимосвязаны с колебаниями уровня эстрогенов в период беременности. Это указывает на роль гормонов в перестройке мозга.

Ученые отмечают: изменения не означают ухудшение умственных способностей. Они, напротив, могут помогать адаптации к материнству. Кроме того, у женщин, у которых мозг восстанавливался после родов быстрее, наблюдалась более сильная эмоциональная привязанность к ребенку.

