Берегите банковские карты: в МВД обратились к казахстанцам
С его слов, в 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 млн поддельных звонков и предотвращено свыше 85 млн мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер.
Кроме того, в результате принятых технических мер изъято более 100 тыс. SIM-карт, а также 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров. Еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.
Для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать простые правила безопасности:
- не следует переходить по подозрительным ссылкам;
- не передавайте банковские карты третьим лицам;
- не сообщайте кому-либо свои персональные данные.
"Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности", – подчеркнул Жандос Сүйінбай.
Также пресс-служба МВД РК заявила о том, что голосовая рассылка в WhatsApp о том, что водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности.