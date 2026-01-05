Берегите банковские карты: в МВД обратились к казахстанцам

5 января начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай обратился к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С его слов, в 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 млн поддельных звонков и предотвращено свыше 85 млн мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер.

Кроме того, в результате принятых технических мер изъято более 100 тыс. SIM-карт, а также 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров. Еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.

Для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать простые правила безопасности:

не следует переходить по подозрительным ссылкам;

не передавайте банковские карты третьим лицам;

не сообщайте кому-либо свои персональные данные.

"Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности", – подчеркнул Жандос Сүйінбай.

Также пресс-служба МВД РК заявила о том, что голосовая рассылка в WhatsApp о том, что водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности.