Происшествия

Жертвы кибермошенников становятся все моложе: в МВД обратились к казахстанцам

Фото: МВД РК
В Департаменте по противодействию киберпреступности МВД провели анализ ситуации за восемь месяцев 2025 и 2024 годов и поделились тревожными наблюдениями, сообщает Zakon.kz.

Одним из них стал тот факт, что жертвы преступлений, связанных с интернет-мошенничествами, становятся все моложе по возрасту.

"Если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, то сейчас их количество достигло 3000", – пояснили в МВД.

Также в группу риска входят граждане старше 60 лет.

По словам начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Асета Жукенова, все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые "дропы".

"Это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства", – рассказал он.

В МВД напомнили, что с 15 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Ранее жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники. Такое решение принял суд.

Андрей Дюсупов
