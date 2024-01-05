Новые данные о численности населения опубликовали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 5 января 2024 года, предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Из информации бюро следует, что численность населения Казахстана на 1 декабря 2023 года составила 20 014 575 человек, из них:
- горожане – 12 431 220 человек,
- сельские жители – 7 583 355 человек.
Фото: Telegram/stat_gov_kz_official
"С начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста на 239 422 человек, миграции – на 8346 человек", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бюро нацстатистики.
Статистики отметили, что самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в:
- Астане – на 5,11%,
- Алматы – на 2,82%,
- Мангистауской области – на 2,4%.
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