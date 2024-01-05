Новые данные о численности населения опубликовали в Казахстане

В Бюро национальной статистики сегодня, 5 января 2024 года, предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из информации бюро следует, что численность населения Казахстана на 1 декабря 2023 года составила 20 014 575 человек, из них:

горожане – 12 431 220 человек,

сельские жители – 7 583 355 человек.

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

"С начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста на 239 422 человек, миграции – на 8346 человек", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бюро нацстатистики.

Статистики отметили, что самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в:

Астане – на 5,11%,

Алматы – на 2,82%,

Мангистауской области – на 2,4%.

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