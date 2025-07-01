Названа точная численность населения Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 1 июля 2025 года, предоставили новые данные о численности населения казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Из статданных, опубликованных в Telegram-канале бюро, следует:
"На 1 июня 2025 года численность населения Казахстана составила 20 370 672 человека".
С начала года, по данным бюро, прирост составил 87,2 тыс. человек, в том числе:
- за счет естественного прироста – на 80 тыс. человек,
- за счет миграции – на 7,2 тыс. человек.
Фото: stat.gov.kz
Согласно статданным, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:
- Алматы – 2 314 929 человек.
- Туркестанская область – 2 150 992 человека.
- Алматинская область – 1 575 657 человек.
- Астана – 1 566 566 человек.
- Шымкент – 1 274 296 человек.
- Жамбылская область – 1 220 481 человек.
- Карагандинская область – 1 133 068 человек.
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