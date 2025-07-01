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Общество

Названа точная численность населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 1 июля 2025 года, предоставили новые данные о численности населения казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Из статданных, опубликованных в Telegram-канале бюро, следует:

"На 1 июня 2025 года численность населения Казахстана составила 20 370 672 человека".

С начала года, по данным бюро, прирост составил 87,2 тыс. человек, в том числе:

  • за счет естественного прироста – на 80 тыс. человек,
  • за счет миграции – на 7,2 тыс. человек.

Фото: stat.gov.kz

Согласно статданным, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:

  1. Алматы – 2 314 929 человек.
  2. Туркестанская область – 2 150 992 человека.
  3. Алматинская область – 1 575 657 человек.
  4. Астана – 1 566 566 человек.
  5. Шымкент – 1 274 296 человек.
  6. Жамбылская область – 1 220 481 человек.
  7. Карагандинская область – 1 133 068 человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 16:02
Опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана

Ранее в Бюро национальной статистики назвали средний возраст мужчин и женщин в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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