Названа точная численность населения Казахстана

В Бюро национальной статистики сегодня, 1 июля 2025 года, предоставили новые данные о численности населения казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Из статданных, опубликованных в Telegram-канале бюро, следует:

"На 1 июня 2025 года численность населения Казахстана составила 20 370 672 человека".

С начала года, по данным бюро, прирост составил 87,2 тыс. человек, в том числе:

за счет естественного прироста – на 80 тыс. человек,

за счет миграции – на 7,2 тыс. человек.

Фото: stat.gov.kz

Согласно статданным, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:

Алматы – 2 314 929 человек. Туркестанская область – 2 150 992 человека. Алматинская область – 1 575 657 человек. Астана – 1 566 566 человек. Шымкент – 1 274 296 человек. Жамбылская область – 1 220 481 человек. Карагандинская область – 1 133 068 человек.

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