Почему у казахстанцев "пропадал" интернет: официальное разъяснение

Сегодня, 5 января 2026 года, некоторые казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. В связи с этим Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана выступило с разъяснением, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ведомстве, зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера.

"В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме", – следует из заявления министерства, распространенного в понедельник.

По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:

повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;

особенности радиосреды и плотность застройки;

одновременное использование Сети большим числом абонентов;

проведение плановых работ по модернизации Сети, направленных на повышение ее устойчивости и качества.

"Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно. Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры", – добавили в ведомстве.

26 декабря 2025 года министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.