Почему у казахстанцев "пропадал" интернет: официальное разъяснение
Сегодня, 5 января 2026 года, некоторые казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. В связи с этим Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана выступило с разъяснением, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в ведомстве, зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера.
"В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме", – следует из заявления министерства, распространенного в понедельник.
По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:
- повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;
- особенности радиосреды и плотность застройки;
- одновременное использование Сети большим числом абонентов;
- проведение плановых работ по модернизации Сети, направленных на повышение ее устойчивости и качества.
"Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно. Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры", – добавили в ведомстве.
26 декабря 2025 года министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.
