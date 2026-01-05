#Казахстан в сравнении
Общество

Почему у казахстанцев "пропадал" интернет: официальное разъяснение

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 18:01 Фото: freepik
Сегодня, 5 января 2026 года, некоторые казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. В связи с этим Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана выступило с разъяснением, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ведомстве, зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера.

"В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме", – следует из заявления министерства, распространенного в понедельник.

По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:

  • повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;
  • особенности радиосреды и плотность застройки;
  • одновременное использование Сети большим числом абонентов;
  • проведение плановых работ по модернизации Сети, направленных на повышение ее устойчивости и качества.
"Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно. Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры", – добавили в ведомстве.

26 декабря 2025 года министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
