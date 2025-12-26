Власти проверяют обоснованность роста цен на мобильную связь

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 26 декабря 2025 года на брифинге заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, с чем связан продолжающийся рост тарифов на мобильную связь и планируется ли появление нового оператора для усиления конкуренции на рынке.

"Так как у нас нет компетенции по проверке ценового сговора, мы всегда оказываем содействие соответствующему профильному агентству. При этом мы запустили работу по финансовому анализу деятельности каждого мобильного оператора за последние пять лет. Сейчас изучаем эту информацию, и я лично держу эту работу на контроле, чтобы понять, соответствуют ли повышения цен и получаемые доходы мобильных операторов их CAPEX – инвестициям в инфраструктуру за этот период времени. Мы сейчас изучаем этот вопрос, однако профильное агентство всегда будет держать на контроле вопросы возможного ценового сговора", – заявил министр.

Касательно появления нового мобильного оператора он сообщил, что сейчас говорить об этом сложно.

"В целом мы видим, что рынок достаточно маржинальный и есть возможности вкладываться в инфраструктуру связи. И, честно скажу, как регулятор, мы бы приветствовали интерес к этому рынку для повышения конкуренции. Однако на данный момент мы не можем сказать, появится ли новый оператор. Каких-либо предложений или переговоров пока нет, да и регулятор такие переговоры не ведет", – дополнил Мадиев.

Ранее стало известно, когда появится интернет в поездах и самолетах.