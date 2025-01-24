Проблемы с интернетом в Казахстане прокомментировали в Минцифры

Фото: Telegram/digitalministry_kz

Сегодня казахстанцы столкнулись не только со сбоем в работе правительственных сайтов, но и с проблемами с интернетом. Была ли взаимосвязь, разъяснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что "текущие проблемы в работе сотовой связи и доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер". "Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Отметим, что данные сбои не связаны с техническим сбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", – говорится в сообщении, опубликованном 24 января 2025 года в Telegram-канале МЦРИАП. Ранее мы писали, что в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие. Материал по теме Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов Позднее в Минцифры заявили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы, восстановлена.

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